Генпрокуратура Кыргызстана призвала сбежавших из тюрем политиков вернуться обратно

Генеральная прокуратура Кыргызстана призвала ранее осужденных или арестованных политиков, которые были освобождены из мест содержания под стражей и лишения свободы во время беспорядков, добровольно вернуться обратно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, все сбежавшие из тюрем политические деятели обязаны явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. Генпрокуратура также предупреждает политиков об уголовной ответственности за побег из тюрем и угрозы физической расправы в адрес судей и работников мест лишения свободы, которые высказывались во время освобождения заключенных.

| 2020-10-11T00:44:34+04:00 11 октября 2020, 02:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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