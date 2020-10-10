Генпрокуратура Кыргызстана призвала сбежавших из тюрем политиков вернуться обратно

Генеральная прокуратура Кыргызстана призвала ранее осужденных или арестованных политиков, которые были освобождены из мест содержания под стражей и лишения свободы во время беспорядков, добровольно вернуться обратно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, все сбежавшие из тюрем политические деятели обязаны явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. Генпрокуратура также предупреждает политиков об уголовной ответственности за побег из тюрем и угрозы физической расправы в адрес судей и работников мест лишения свободы, которые высказывались во время освобождения заключенных.