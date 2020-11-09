Генпрокуратура Азербайджана приступила к расследованию инцидента со сбитым вертолетом России

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи со сбитым военным вертолетом России.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

«Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым 9 ноября, в 18:30 на нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России. В зависимости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения. В связи с указанным вопросом, Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления пострадавших».