Тела военнослужащих, переданные Азербайджану в период Отечественной войны прошли экспертизу. На них были обнаружены следы особой жестокости, у некоторых военнослужащих было перерезано горло, отрезаны уши и носы, содрана кожа.

Об этом сказал начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немят Авазов на конференции на тему «Военные преступления Армении против азербайджанского народа за последние 30 лет», организованной Центром социальных исследований.

По его словам, эти факты подтверждены и в материалах уголовных дел: «Но почему нет никакой международной реакции? Потому что применяются двойные стандарты».