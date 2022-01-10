Генеральная прокуратура Армении утвердила и отправила на судебное рассмотрение уголовное дело, по которому проходят бывший министр обороны Давид Тоноян, действующий глава Генштаба ВС республики Артак Давтян, экс-замглавы Генштаба Степан Галстян и другие высокопоставленные военные.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Генпрокуратура страны.

«Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба Степана Галстяна, директора компании по поставкам вооружений Давида Галстяна и еще трех человек. Уголовное дело направлено в суд», — отметили в ведомстве.

Согласно следствию, Давид Тоноян, который находится под арестом с 30 сентября 2021 года, обвиняется в хищении около 4,5 млн долларов при приобретении боеприпасов для нужд вооруженных сил. Действующий глава Генштаба ВС Артак Давтян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло за собой тяжелые материальные последствия.