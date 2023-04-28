Первым растением, выращенным на Марсе, может стать генно-модифицированный рис, заявили ученые из Университета Арканзаса. Исследование показало, что эта культура является наиболее пригодной для выживания в грунте красной планеты.

Известно, что марсианская почва содержит перхлоратные соли. Эти вещества опасны для здоровья людей и токсичны для растений.

Авторы нового исследования воссоздали марсианскую почву на основании богатого базальтом грунта из пустыни Мохаве. В ней вырастили три сорта риса: один дикий и два генетически отредактированных. Искусственные мутации помогали растениям лучше справляться со стрессом, вызванным засухой, дефицитом сахара и засолением.

Эксперименты показали, что рис способен взойти на марсианском грунте, но растет значительно хуже, чем в земной почве. Модифицированные растения смогли укорениться при содержании перхлоратных солей в 1 грамм на кг, но при содержании солей в 3 грамма и выше ни одно растение не прижилось.

Ученые планируют продолжать эксперименты с другими сортами риса, которые обладают повышенной устойчивостью к высоким концентрациям соли. Также они намерены поместить растения в герметичные камеры, где будут наиболее полно воссозданы условия марсианской среды, в том числе температура.

По словам специалистов, подобные исследования принесут пользу и до начала колонизации Марса. Так, они позволят вывести растения, устойчивые к неблагоприятным условиям. Модифицированный рис, к примеру, могут начать выращивать в австралийских почвах, также насыщенных солью, сообщает сайт Университета Арканзаса.