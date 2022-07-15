Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Масума Расулова.

На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой в Сабаильском районном суде ходатайство было удовлетворено и в отношении Масума Расулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Отметим, что Масум Расулов был задержан14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.