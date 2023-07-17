То, что мятеж Пригожина будет иметь последствия, не говорил разве что ленивый. Можно удивляться тому, как быстро стали проявляться признаки напряженности в армии и начало внутривидовой борьбы.

В частности, в Генеральном штабе началась bellum omnium contra omnes — война всех против всех, принявшая форму склоки. Различные группировки пишут доносы и стараются свалить на других собственные провалы и недоработки. Можно только представить атмосферу в главном военном органе страны, которая весьма далека от дружной и квалифицированной работы.

Проявилось бессилие власти. Пригожина наказывать не стали, ему вернули деньги, валюту, золото и даже кокаин. Его медийная империя начинает возрождаться.

С одной стороны, началась чистка генеральского состава, а с другой — нежелание тех же генералов становиться whipping-boys —мальчиками для битья или козлами отпущения. Понимая всю ущербность своего положения, когда любого старшего офицера могут отстранить от должности это в лучшем случае. Могут и следствие начать и свободы лишить как 13 генералов во главе с Сергеем Суровикиным.

Мятеж Пригожина и последующие события показали слабость и уязвимость власти. Это не сталинский разгром военной верхушки в 1937-1938 гг., когда военные не то что пикнуть боялись, но даже подумать о каком-либо сопротивлении. Сейчас ситуация кардинально иная. Генералы поняли, что власть запугана и этим нужно срочно воспользоваться.

Первым продолжением стал случай с генерал-майором Иваном Поповым. Он на очередном совещании в Генеральном штабе открыто заговорил о вопиющих проблемах российской армии и, в частности, 58 армии, которой тогда командовал. В частности, о высоких потерях в артиллерии, дефиците средств контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, что приводит к массовой гибели и увечьям российских военных

Ничего нового бравый генерал не сказал, об этом давно и всем известно. Важно, то, что он осмелился об этом сообщить открыто на совещании высокого уровня. Совещание еще не завершилось, а генерала отстранили от должности.

Тоже ничего нового и особенного. Начальство не любит тех, кто имеет смелость идти против течения, даже на закрытых совещаниях. Столь быстрая реакция и отстранение генерала вполне закономерны. Любой по другому мыслящий и говорящий об этом сродни диссиденту, а перепуганная правящая верхушка готова немедленно от таких избавляться. Ведь сегодня он только говорит, а завтра может снять свою армию с позиций и пойти на Москву.

Однако тут нашла коса на камень. Генерал Попов решил объяснить своим подчиненным, почему его отстранили от должности в своем аудиообращении. Оно не предполагалось для широкого распространения, но вышло в публичное пространство.

Для начала его опубликовали некоторые Telegram-каналы, а потом это в полной версии сделал генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий той же 58 армией Андрей Гурулев.

Здесь сошлось два обстоятельства.

Во-первых, принадлежность к одной военной структуре. Командовали одной и той же армией, и возникла своего рода солидарность.

Во-вторых, член комитета Государственной Думы по обороне Гурулев прекрасно знает распределение сил в верхних эшелонах власти, и отлично представляет на какие риски идет.

В-третьих, из предыдущего следует, что депутат понимает, что власть зашла слишком далеко в своих гонениях на высших офицеров, и решил таким образом поддержать своих коллег. Тем более, что ее слабость очевидна.

В-четвертых, Попов — это боевой генерал, прошедший многие ступени военной иерархии. Он часть системы, включен в нее по определению. В отличие от Пригожина, уголовника без статуса. Если последнего никак не наказали за открытый мятеж, то почему шишки посыпались на заслуженного генерала, который имеет авторитет среди подчиненных и коллег. Несправедливость очевидна.

Известно, что маленький камушек вызывает гигантскую лавину, а если не камушек, а большая глыба, то сход вовлекает большие массы. И с каждым шагом все быстрее и больше.

Распространились сведения, что от должности отстранен командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский. И что характерно, сразу появилось аудиообращение 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которое опубликовал российский Telegram-канал «Московская прачечная».

Российские десантники обратились к министру обороны Сергею Шойгу в защиту своего командующего, которого ранее даже прочили на место начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Они пригрозили уходом с позиций на фронте, чтобы помочь своему командующему, если его тоже захотят отстранить.

«Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношений генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы встанем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте роковых ошибок».

У авторов обращения были все основания опасаться за своего командующего. Шойгу за этот месяц отстранил от должности командира 106 воздушно-десантной дивизии генерала Владимира Селиверстова, дивизия которого с января воевала в районе Бахмута, а также командира 7 десантно-штурмовой дивизии генерала Александра Корнева.

Интересны два обстоятельства.

Первое. Следуя чужому примеру, десантники выступили не просто с угрозами и даже с ультиматумом власти. Они пригрозили не только оставлением позиций на фронте, но и движением на Москву. Это не просто неподчинение, а угроза открытого мятежа.

Второе, вполне возможно, что Теплинского действительно хотели отстранить, но испугались бунта десантников, не понятно состоялся бы он, и решили не дразнить гусей. Появились сообщения, что генерал-полковник после кратковременного отпуска, возможно, что вынужденного, вернулся к командованию.

Отсюда следует, что армия в обобщенном смысле возвращает себе внутриполитическую субъектность, которую она потеряла при Сталине. И это для власти даже опаснее, чем мятеж Пригожина.

В экономической сфере дела у Путина и Ко еще хуже.

Бюджетные федеральные расходы в июне составили 1,75 трлн руб. Для сравнения в апреле они составили 3,13, а в мае — 2,02 трлн руб. В результате дефицит бюджета сократился на 816 млрд руб и в январе-июне был исполнен 2,595 трлн руб. Вроде бы для власти положительный эффект.

Однако это будет иметь очень болезненные последствия в виде ограничений возможности эффективно вести войну. Министерство обороны за первое полугодие потратило много больше своего бюджета. И это во втором полугодии скажется.

Что бы хоть как-то справиться с возрастающим дефицитом Министерство финансов готовит фронтальное сокращение бюджета в виде уменьшения незащищенных трат. Защищенные — это зарплата и коммуналка. Все остальное должно сократиться на 10%, то есть на 2-3 трлн руб.

С другой стороны, происходит обвал валютных поступлений. Профицит платежного баланса во втором квартале составил только $5 млрд, что в три раза меньше, чем в первом квартале и в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В той или иной мере этот секвестр затронет и армию. В ней более 1 млн человек гражданского персонала и будет сделана попытка урезать затраты именно на эту часть армейского состава. Сокращаются технические штаты, в министерствах исчезают уборщицы, будут накапливатся горы мусора.

Практика показывает, что через очень короткое время из всех структур валом пойдут письма и записки, что уборщиц надо вернуть. Любой секвестр заканчивается увеличением расходов.

И это далеко не все. В стране практически нет инвестиций. Все находится на госфинансировании. В том числе и корпорации оборонного комплекса.

И все недовольны сокращением финансирования. Соберется большое количество лоббистов и от армии, и от ВПК, и от других структур, которые сидят на бюджете, и попытаются устроить своего рода финансовый мятеж против профильного министерства и его главы — инициатора секвестра бюджета.

Пришла беда, известно, что следует. Из российских источников стало известно, что американцы предложили встречу на полях саммита в Индонезии для обсуждения двух предложенных пунктов, которые также были переданы министру Сергею Лаврову посланником Ватикана.

1) Путин не идет на выборы 2024 года;

2) Россия гарантирует неприменение тактического ядерного оружия ((ТЯО) в Украине.

Другими словами, Вашингтон считает пересечением красной линии выдвижение Путина на новый срок. Если Россия откажется, а она точно откажется, то американцы будут считать, что у них развязаны руки и в Украину будут поставлять те виды вооружения, которые пока задерживаются: ракеты дальнего радиуса действия ATACAMS, самолеты F-16 и т.д.

Косвенным подтверждением такого отказа является ужесточение риторики помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он известен как сторонник какого-то договора с Россией и постоянно использовал свое влияние для задержек поставки вооружений Украине.

Если прибавить результаты последнего саммита НАТО в Вильнюсе, то военно-политическая ситуация в России и вокруг нее постоянно ухудшается.

И это далеко не все проблемы из-за генеральского демарша.