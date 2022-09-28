Вооруженные силы Украины уже к концу 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля 2022 года. А к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT.

«Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый армией РФ город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что к концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», — заявил он. (УНИАН)