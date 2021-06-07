Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прокомментировала гибель азербайджанских журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в Кяльбаджарском районе 4 июня.

Oб этом говорится на сайте ЮНЕСКО.

«Я потрясена трагической гибелью Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова. Журналисты должны иметь возможность заниматься своей профессией без риска для личной безопасности», — отметила она.

Напомним, 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате погибли корреспондент «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, заместитель представителя главы ИВ Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.