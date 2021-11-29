Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси может покинуть свой пост, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В настоящее время он возглавляет как Twitter, так и свою платежную компанию Square. Пол Сингер, основатель компании Elliott Management, которая является акционером Twitter, призвал Дорси уйти с поста генерального директора одной из возглавляемых их фирм.

После публикации новости о возможном уходе Дорси, акции Twitter подскочили более чем на 11%.

Ранее первый в истории Twitter пост, опубликованный основателем и гендиректором этой социальной сети, был продан за более чем $2,9 млн. Данный лот выставлялся в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT). Его приобрел гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави за $2 915 835,47.

Дорси заявлял, что конвертирует выручку от продажи публикации в биткоины и пожертвует на благотворительность.