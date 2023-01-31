Компания Geely провела первые тесты летающего автомобиля AE200 X01, сообщает китайский портал Autohome.

AE200 X01 — это пятиместное электрическое пилотируемое транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), предназначенное для внутригородских и междугородних перелетов.

Разработку летающего автомобиля Geely анонсировала в августе 2022 года, ей занимается компания Wofei Changkong Technology, авиационное подразделением Geely. В ноябре того же года модель прошла сертификацию. Технические характеристики модели не уточняются.

Как уточняет портал CarNewsChina, все работы над летающим автомобилем планируется завершить к 2024 году.