ГДП: Только 30-40% пассажиров автобусов пользуются медмасками

Нам также хотелось бы выделить отдельные полосы для движения общественного транспорта, но их создание на всех улицах Баку невозможно. Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, важно, чтобы пассажиры использовали маски в автобусе:

«Мы просим, чтобы люди в общественном транспорте обязательно использовали медицинские маски. Ими пользуются 30-40 процентов пассажиров. Полиция не может штрафовать всех в автобусах. Граждане должны быть ответственными».