Российский Газпром в первом полугодии сократил чистую прибыль по международным стандартам в 8 раз до 296,2 миллиарда рублей с 2,5 триллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

При этом второй квартал 2023 года концерн завершил чистым убытком в 18,6 миллиардов рублей по сравнению с прибылью в 1 триллион рублей за тот период прошлого года.

Падение прибыли Газпром объясняет влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 миллиарда рублей на фоне снижения курса рубля к доллару и к евро.

Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 года составил 1,23 триллиона рублей, рентабельность по EBITDA – 30%, сообщила компания.

Выручка Газпрома за первые шесть месяцев этого года снизилась на 41% до 4,1 триллиона рублей с 6,99 триллиона рублей годом ранее, во-втором квартале она сократилась на 29% до 1,8 триллиона рублей.

«Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса», — сообщил Газпром со ссылкой на зампредправления Фамила Садыгова.

По его словам, дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 миллиарда рублей.

Капвложения Газпрома за первое полугодие 2023 года составили 1,188 триллиона рублей. Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания связывает с активной реализацией стратегических проектов группы.

Чистый долг (скорректированный) на конец 2 квартала 2023 года составил около 4,9 триллиона рублей, его рост по сравнению с концом 2022 года во многом вызван влиянием курсовых разниц, сообщил Газпром.

С учетом всех факторов, коэффициент долговой нагрузки по показателю чистый долг (скорректированный)/EBITDA в долларовом эквиваленте составил 1,9, в границах комфортного диапазона. (moscowtimes.ru)