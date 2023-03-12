Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста.

Как передает ТАСС, об этом заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телеканала IMEDI.

«Вы упомянули обращение Зеленского. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось», — заявил Гарибашвили.

«Вышел [Виталий] Кличко, [Марк] Фейгин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел [Давид] Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство [во внутренние дела Грузии]», — сказал он.

Гарибашвили также посоветовал властям Украины «сперва позаботиться о себе и своей стране». Как подчеркнул премьер, Грузия позаботится о себе сама. По его мнению, власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в конфликт на Украине.