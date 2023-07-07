Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Грузии, встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Информацию распространила правительственная администрация Грузии. Было отмечено, что главы правительств в ходе встречи один на один рассмотрели отношения между двумя странами, а также обстановку безопасности в регионе и в мире.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил готовность продолжить в рамках инициативы мирного соседства.прямые усилия между Азербайджаном и Арменией по развитию мира в регионе.

На встрече в расширенном составе было отмечено, что стороны рассмотрели новые направления сотрудничества в экономической сфере. Во встрече приняли участие члены кабинетов министров Грузии и Армении.