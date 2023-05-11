«Грузия сможет принять рейсы российских авиакомпаний и борты из РФ, которые не подпали под санкции ЕС».

Как передает ТАСС, об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы видели, что [российские] авиакомпании уже выразили желание выполнять рейсы. Наша позиция однозначная — конечно, подпавшими под санкции самолетами не будут осуществляться полеты. Они будут осуществляться только не подпавшими под санкции авиакомпаниями и самолетами. В этом, думаю, нет никакой проблемы», — заявил Гарибашвили.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию и отменил визы для граждан этой страны с 15 мая. В ответ на это в Грузии начались протесты против безвизового режима и возобновления прямого авиасообщения с Россией. Митинг анонсировал лидер главной оппозиционной партии страны United National Movement Леван Хабеишвили. «Путин фактически объявил Грузию российской губернией… Это вершина цинизма, когда параллельно с этим каждый день притесняют грузинский народ, продолжается оккупация, на территории Грузии стоит российская армия», — заявил он.

Недовольство решением Путина выразили и представители туристической отрасли. Один из популярных туроператоров Грузии Fresh Travel уже пообещал, что на их странице никогда не будет фразы: «Предлагаем вам туры в Москву».

США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией.