Группа семи (G7) предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», — говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В коммюнике отмечается, что G7 «подтверждает непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, равно как и праву любого суверенного государства определять свое будущее». «Мы усилим наше сотрудничество в выработке совместного и всеобъемлющего ответа», — указывается в нем. Страны «семерки» также выступили с осуждением имеющих место «концентрации российских войск» на границе с Украиной и «агрессивной риторики» в отношении властей в Киеве.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в рамках нормандского формата по достижению полной имплементации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины», — подчеркивается в заявлении.