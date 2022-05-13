«Большая семерка» и Евросоюз готовы помочь с экспортом зерна Украине, ставшей жертвой российской вооруженной агрессии. «Нам нужно зерно на мировом рынке, а Украине нужны элеваторы для будущего урожая», — заявил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир на встрече министров сельского хозяйства стран G7 в Штутгарте в пятницу, 13 мая. Война в Украине имеет «серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности», указал Оздемир.

В настоящее время в Украине хранится 20 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать из-за перекрытых путей доставки и портов. Поэтому сейчас рассматриваются варианты о конкретной помощи, включая вывоз зерна «по суше, по железной дороге, по Дунаю». Оздемир выдвинул серьезные обвинения в адрес России. По его мнению, Москва не только хочет «устранить конкурента» на рынке зерна, но и ведет «экономическую войну», цель которой — «присвоить» собственность фермеров. Россия «ворует» и «крадет», отметил немецкий министр. (DW)