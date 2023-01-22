Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим арабским спортсменом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Франции.

Хакими получил награду на церемонии Joy Awards, которая состоялась в эту субботу, 21 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Приз вручается лучшему спортсмену Ближнего Востока. На церемонию защитник «ПСЖ» пришел в сопровождении своей матери.

В декабре на чемпионате мира в Катаре Хакими вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала турнира. В матче за третье место его команда уступила сборной Хорватии. Всего на турнире защитник сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2022 году Хакими в составе «ПСЖ» стал обладателем звания чемпиона Франции. Также ему удалось выиграть Суперкубок страны.