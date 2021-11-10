За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 из 465 депутатов в основном от ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции — партии «Комэйто», которые вместе удерживают абсолютное большинство в нижней палате. Следующий за ним лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 108 голосов.

По итогам голосования в верхней палате Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а Эдано — 60. Вместе с тем при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента. ЛДП после них потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест).

Правительство Кисиды в ноябре намерено утвердить новый пакет мер по поддержке экономики и населения на фоне пандемии. Как ожидается, его объем составит более 30 трлн иен (более $265 млрд). Часть суммы будет направлена на выплату пособий семьям с детьми младше 18 лет в размере 100 тыс. иен (около $880). (ТАСС)