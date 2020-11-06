Фуат Октай: Турция готова делиться с Азербайджаном всеми своими оборонными возможностями

«Наряду с удовлетворением нашими национальными возможностями своих оборонных нужд, мы также удовлетворяем потребности дружественных и союзнических стран. Наиболее ярким примером являются наши БПЛА, которые Азербайджан использует для справедливой борьбы за оккупированные земли Нагорного Карабаха».

По сообщению местного бюро АПА, об этом заявил помощник президента Турции Фуат Октай во время выступления на мероприятии, посвященном 35-летию создания Министерства оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Ф.Октай отметил, что Турция готова поддержать борьбу Азербайджана со всеми своими оборонными возможностями: «Турция всем сердцем поддерживает борьбу Азербайджана за возвращение оккупированных Арменией территорий. При необходимости мы продолжим делиться с Азербайджаном всеми нашими оборонными возможностями».