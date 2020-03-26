Фуад Нагиев: «Наша сила в единстве»

Председатель Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к представителям индустрии туризма. Как передает #, в тексте обращения отмечается, что в своем последнем обращении Госагентство, указав на наличие таких негативных факторов, как сокращение численности или штата работников, призвали предпринимателей проявить социальную ответственность, объединить усилия для обеспечения благополучия общества и государства.

«С удовлетворением отмечу, что многие работодатели, осознавая свою долю социальной ответственности, уже поддержали наш призыв.

И это со стороны государства оценивается на высоком уровне. Государство оказывает особое внимание предпринимателям, проявляющим социальную активность, и, конечно, государство окажет предпринимателям помощь в минимизировании ущерба, нанесенного туристической индустрии из-за введения ограничительных мер.

Мы призываем и других представителей индустрии присоединиться к тем, кто уже выполняет свои социально-моральные обязательства.

На данный момент в Баку и в регионах ряд отелей используется для обеспечения режима карантина в отношении наших граждан, прибывших из-за рубежа. Это целенаправленное решение обусловлено необходимостью обеспечения защиты здоровья населения и обеспечения заполненности отелей.

Мы выражаем глубокую признательность рядовым и руководящим сотрудникам отелей за проявляют мужество и героизм.

Будьте уверены, что сотрудники Государственного Агентства по туризму вместе с соответствующими государственными структурами прилагают максимум усилий для минимизирования ущерба, и в кратчайшие сроки будут завершены работы по формированию механизмов оказания помощи индустрии туризма,.

Мы верим, что индустрия, находящаяся под особым вниманием и заботой Господина Президента Ильхама Алиева и Первого Вице-президента Мехрибан Алиевой, в посткризисный период будет стремительно развиваться.

Как и в предыдущее время, мы и в период кризиса должны проявить солидарность.

Еще раз выражаем благодарность предпринимателям, откликнувшимся на наш призыв, призываем всех и каждого продемонстрировать социальную ответственность.

Наша сила в единстве. И именно едиными усилиями мы сможем преодолеть кризис и добиться больших успехов», — сказано в обращении.