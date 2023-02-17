Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Калужской области, который собирались совершить сторонники международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), уроженцы республик Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии. После совершения теракта они намеревались переправиться на территорию Сирии.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, при задержании двое исламистов оказали сопротивлении и были ликвидированы силовиками.

Потерь среди правоохранителей при нейтрализации террористов в Калужской области не допущено, гражданское население также не пострадало.