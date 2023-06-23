Сотрудники ФСБ России задержали пять человек, которые пытались вывезти из страны один килограмм радиоактивного «цезия-137».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступная группа хранила контейнер с изотопом «цезий-137» в гараже. Один из задержанный признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества «за границу». 1 кг изотопа «цезий-137» стоит 3,5 млн долларов.

Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде (ст. 220, ст. 30, ст. 226.1 УК РФ).