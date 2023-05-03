Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам майского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 5,00-5,25%, следует из опубликованного в среду сообщения на сайте американского регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при определении степени дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) комитет примет во внимание уже произведенное увеличение ставки, а также задержки, с которыми ДКП влияет на экономическую активность и инфляцию. «Ужесточение условий кредитования домашних хозяйств и предприятий, вероятно, окажет давление на экономическую активность, наем и инфляцию. Степень этих последствий остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — пояснили там, добавив, что банковская система США сохраняет устойчивость.

Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными. За принятие решения по денежно-кредитной политике проголосовали все члены комитета.