Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, во второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 2,25-2,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает ТАСС.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25-2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — говорится в сообщении.

ФРС также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, как описано в опубликованных в мае планах по сокращению баланса. «Комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и готов соответствующим образом скорректировать позицию по денежно-кредитной политике», — добавил регулятор.