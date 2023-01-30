Германия и Франция поддерживают идею причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) к террористическим организациям в Евросоюзе. Об этом в воскресенье вечером сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку включения КСИР в список террористических организаций на недавней встрече глав МИД стран — членов Евросоюза. Предполагается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит издание, подтвердил, что «многие государства — члены поддерживают это предложение». Вместе с тем источники газеты добавили, что Франция больше заинтересована в признании террористическим не всего КСИР, а лишь некоторых его региональных подразделений.

Как отметила Financial Times, внесение КСИР в этот список, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима, — сказал Боррель. — И я не знаю другого способа, кроме как заставить работать СВПД».

При этом 23 января глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что для причисления КСИР к террористическим организациям Евросоюзу «нужно решение суда одной из стран ЕС, что они террористы, что они совершили теракт в одной из стран ЕС».