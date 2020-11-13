Французские военные нейтрализовали в Мали главаря ячейки «Аль-Каиды»

Французские военные ликвидировали 10 ноября в ходе операции в Мали главаря сахельской ячейки террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает ТАСС.

Парли также поздравил французских солдат с успехом и отметил их преданность и смелость.

Ранее сообщалось, что афганские силы безопасности в ходе операции в провинции Фарах ликвидировали главаря террористической сети «Аль-Каида» на Индийском субконтиненте (АКИС), Мохаммада Ханифа.