Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро. Как сообщает 20 марта ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, та же участь постигла счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — заявил министр.

Он также добавил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.