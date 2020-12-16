Франция высадит 50 млн деревьев для борьбы с последствиями изменения климата

Власти Франции планируют масштабное восстановление лесов на территории страны и намерены высадить 50 млн деревьев, заявил министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди. Его слова передает газета Le Monde.
«Вопрос восстановления лесов, на мой взгляд, стоит максимально остро с послевоенного периода», — сказал Денорманди, добавив, что власти страны готовы выделить на эти цели порядка €200 млн.
Министр отметил, что «огромным вызовом» станет выбор растений, которые могут адаптироваться к изменению климата, а также поиск достаточного количества семян и деревьев для высадки.
В какие сроки планируется осуществить эту операцию, Денорманди не уточнил.(Газета.Ru)