Франция попросила власти России осудить угрозы и взять под защиту ее консульства

Посольство Франции в Москве попросило российские власти осудить угрозы в адрес ее граждан после нескольких пикетов мусульман рядом с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением», — говорится в сообщении французских дипломатов. Они отметил, что обратились к властям России с просьбой усилить защитные меры для всех консульств Франции в стране.

Накануне силовики в Москве вступили в противостояние с участниками пикетов против карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованной во французском сатирическом журнале Charle Hebdo. На кадрах было видно, как десятки мужчин, некоторые с плакатами, кричат, толкаются и скандируют «Аллаху акбар!». С нескольких сторон их зажимают правоохранители.

Известно, что протестующие сожгли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько десятков человек держали в руках плакаты и карикатуры на французского лидера. Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада» (lenta.ru)