Франция будет требовать ПЦР-тесты при въезде путешественников из других стран ЕС

Власти Франции будут требовать предъявления результатов ПЦР-тестов на коронавирус у въезжающих в республику из государств — членов Евросоюза. Об этом в четверг со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его информации, у прибывающих граждан ЕС должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия на территорию Франции. Отмечается, что требование, которое вступит в силу с воскресенья, 24 января, не будет распространяться на безотлагательные поездки. Путешественники, прибывающие наземным транспортом, а также люди, живущие в соседних странах и работающие во Франции, будут освобождены от данного обязательства.

В четверг в рамках саммита ЕС, проходившего в режиме онлайн, лидеры 27 стран Евросоюза одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус.