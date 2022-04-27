Правительство Франции в рамках исполнения антироссийских санкционных мер арестовало три особняка, расположенных на юге страны и якобы принадлежащих предпринимателям из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nice Matin.

В публикации отмечается, что в перечень конфискованной Министерством финансов недвижимости была включена вилла «Геркулес» в районе курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу. По данным издания, с 2005 года особняк принадлежит предпринимателю Олегу Дерипаске.

Другая конфискованная вилла, находящаяся в окрестностях Биаррица, по сведениям Nice Matin, принадлежит акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову. Особняк «Трианон» вблизи коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере, представляющий из себя копию дворца на территории Версальского парка и якобы принадлежащий председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву, также был конфискован.

По информации телеканала BFMTV, с начала антироссийской санкционной компании во Франции было арестовано четыре яхты, шесть вертолетов и около 30 объектов люксовой недвижимости.