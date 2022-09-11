Французские власти арестовали элитную недвижимость владельца медиа-холдинга РБК, экс-члена совета директоров РЖД Григория Березкина на €70 млн, говорится на официальном сайте Минюста Франции.

Речь идет о нескольких шале в Куршавеле. Семье Березкина принадлежат две французские компании SCI Sunny Day и SCI Snowy day. На Snowy day записаны пять шале, еще два зарегистрированы на другую компанию. Список арестованного имущества включает: Chale Snowy Day, Chale Du Bhoutan, Chale La Mandragore и Сhale Du Cachemire. В качестве владельцев компании, помимо самого Григория Березкина и его супруги Елены, указаны их дети: Матвей, Анна, София.

После начала войны Европейский союз ввел санкции против Березкина, назвав его «приспешником» президента РФ Владимира Путина. В июне бизнесмен обжаловал это решение в Европейском суде. Также Березкин попал под санкции Великобритании, Австралии и лишился «золотого паспорта» Кипра.

Березкин занимает 157-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $750 млн. Бизнесмен владеет группой ЕСН. Основными сферами деятельности компаний являются нефтяная промышленность, электроэнергетика, медиа и венчурные инвестиции. Этот бизнес тесно связан с российскими властями — в частности, поставляет электроэнергию государственной «Транснефти». В одном из интервью Березкин рассказывал, что по работе много путешествует в Европу.

В 2017 году он выкупил у бизнесмена Михаила Прохорова медиахолдинг РБК. (moscowtimes.ru)