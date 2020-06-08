Формирования с юга Ливии перешли на сторону ПНС

Вооруженные группировки из южного ливийского района Авбари, населенного туарегами, объявили о поддержке признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции «Вулкан гнева», проводимого ПНС.

«Представители ливийской армии, революционных отрядов и вспомогательных сил, действующие в городе Авбари, в котором проживают ливийские туареги, в совместном заявлении подтвердили свою лояльность международно признанному правительству Ливии»,-говорится в сообщении.

Согласно информации, в совместном заявлении подчеркивается, что территория Ливии «является неделимым целым».

«Мы готовы бороться за восстановление суверенитета Ливии и восстановление государственной власти в стране»,-приводятся в пресс-релизе слова из заявления.

Представители вооруженных групп из Авбари приветствовали успехи армии Ливии в боевых действиях против сил Халифы Хафтара.

Авбари расположен в 971 км к югу от Триполи. Население района составляет 35 тысяч человек. В Авбари находится гражданский аэропорт, который приостановил работу из-за начавшейся в стране гражданской войны.

Ливийская армия в пятницу, 5 июня, начала операцию «На пути к победе», целью которой является освобождение от наемников Халифы Хафтара город Сирт, авиабазу Джуфра и ее окрестности.

В ходе операции незаконных вооруженных группировок был зачищен населенный пункт Вишке к западу от прибрежного города Сирт.

Армия Ливии продвигается в направлении портового города Сирт, расположенного в 450 км к востоку от Триполи. (haberler.com)