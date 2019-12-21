Forbes назвал самых успешных предпринимателей 2019 года

Первое место в рейтинге самых успешных предпринимателей 2019 года занял гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, который заработал за год $40 млрд, сообщает Forbes.

Как уточняется, общее состояние Арно сейчас составляет $107,7 млрд.

Также в первую пятерку вошли руководитель Facebook Марк Цукерберг с доходом за год $22,1 млрд, владелец торговой сети Zara Амансио Ортега ($17,3 млрд), экс-глава Microsoft Стив Балмер ($16,3 млрд) и глава индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани ($16,1 млрд).

Глава Amazon Джефф Безос в результате раздела имущества потерял около $13,1 млрд, но по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с $109,7 млрд.

Уточняется, что для составления рейтинга журнал Forbes проанализировал данные о 2,2 тыс. человек, обладающих состоянием не менее $1 млрд и вкладывающих средства в компании, чьи акции находятся в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что пятилетняя россиянка попала в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. На канал Анастасии Радзинской подписаны более 15 миллионов человек (aif.ru)

| 2019-12-21T10:02:37+00:00 21 декабря 2019, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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