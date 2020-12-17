Финскую сауну включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Министерство образования и культуры Финляндии рассказало о том, что финская традиция принимать сауну была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, такое решение было принято в четверг, 17 декабря.

«Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов», — подчеркнули в министерстве.

Там также уточнили, что до этого страна не была представлена в данной категории списка ЮНЕСКО. В министерстве выразили надежду на то, что это позволит сделать еще более популярной национальную традицию принимать сауну.