Крупнейший авиаперевозчик в Финляндии — авиакомпания Finnair предоставляет украинцам скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.

Как передает УНИАН, об этом сообщает LowcostAvia.

«Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Купить авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться на рейсы в марте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине через UNICEF, а клиенты авиакомпании направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль на более 200 тыс. евро.