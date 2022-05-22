Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.

«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии (по связям с РПК) Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад», — приводит слова главы МИД турецкая газета Star.

Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов». Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.