Министр европейского и корпоративного управления Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия не будет платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — заявил Туппурайнен.

Она отметила, что решение финского правительства было принято на основе рекомендации Европейской комиссии.

«Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России», — заявила Туппурайнен.

Согласно данным Евростата, 94% потребляемого Финляндией газа поставляют российские компании.