Советник Госдепартамента Дерек Шолле возглавит межведомственную делегацию, которая с 17 по 18 мая будет находиться с визитом в столице Молдовы Кишиневе. Он проведет встречи с представителями правительства Молдовы для обсуждения влияния на эту страну войны в Украине.

Визит, знаменующий 30-летие партнерства США и Молдовы в рамках Стратегического диалога, будет включать встречу с беженцами, спасающимися от развязанной Россией войны в Украине. Визит высокопоставленного представителя Госдепартамента укрепит поддержку демократии, процветания и безопасности Молдовы.

С 18 по 19 мая Шолле посетит столицу Грузии, Тбилиси, для консультаций с грузинскими партнерами по вопросам европейской безопасности и демократического развития. Он встретится с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить вопросы, связанные с продолжающейся российской оккупацией части Грузии, жестокой войной Кремля против Украины, а также с продвижением народа Грузии к демократическому, мирному, процветающему и евроатлантическому будущему.