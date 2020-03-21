Financial Times об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоком уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что коронавирус «ударил по Германии со всей силы» и заражение им быстро ускоряется. Так, по информации университета Джона Хопкинса, днем в четверг количество зараженных в федеративной республике составляло 13 979 человек — больше, чем в любой другой стране, кроме Китая, Италии, Ирана и Испании.

Однако в стране зафиксировали только 42 смерти. Для сравнения, подчеркивает газета, в соседней Франции коронавирусом заразились 9 058 человек, а умерли 243, в Испании на 17 395 зараженных пришлось 803 человека. Кроме того, смертность от коронавируса в США, Великобритании и даже Южной Корее все равно выше, чем в Германии, отмечает автор статьи.

Эксперты считают, что аномалия может быть связана с тем, что вспышка коронавируса в Германии находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах. Другим фактором, который мог привести к этой аномалии, называют огромное количество проведенных тестов. Так, по словам Лотара Виелера, который возглавляет институт Роберта Коха, немецкие лаборатории проводят порядка 160 тысяч тестов еженедельно — это больше, чем любая другая страна Европы провела в целом.