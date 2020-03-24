Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы тоже отложены

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в понедельник, 23 марта, на сайте УЕФА.

Кроме того, перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Изначально финалы турниров были запланированы на май.

«Решение о новых датах означенных матчей пока не принято.<…> Рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже», ― говорится в сообщении пресс-службы. (iz.ru)

| 2020-03-24T01:33:10+00:00 24 марта 2020, 08:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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