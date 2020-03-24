Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы тоже отложены

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в понедельник, 23 марта, на сайте УЕФА.

Кроме того, перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Изначально финалы турниров были запланированы на май.

«Решение о новых датах означенных матчей пока не принято.<…> Рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже», ― говорится в сообщении пресс-службы. (iz.ru)