Один из самых ожидаемых фильмов Турции – «Перекресток: хорошо, что ты есть, Эрен», теперь демонстрируется на экранах кинотеатров Park Cinema, сообщает #.

Фильм рассказывает о 15-летнем Эрене Бюльбюле и офицере Ферхате Гедике, которые потеряли свои жизни во время боев с террористами в городе Мачка.

Роли сыграли Исмаил Хаджиоглу, Рахман Бешель, Ахмет Эрен Ташделен, Алайча Озтюрк, Гюльчин Кюльтюр Шахин, режиссер – Озер Фейзиоглу. Прокат фильма в Турции начался 1 января, и за неделю его посмотрело больше 200 000 человек.

Отметим, что единственной сетью кинотеатров Азербайджана, демонстрирующей этот фильм, является Park Cinema. Фильм можно посмотреть в одном из пяти кинотеатров сети — “Park Cinema Flame Towers”, “ParkCinema Park Bulvar”, “Park Cinema Metropark”, “Park Cinema Zagulba Mall” и “Park Cinema Şahdağ”.

Трейлер фильма: