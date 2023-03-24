Немецкий антивоенный фильм «На Западном фронте без перемен» сразу в 12 категориях номинирован на премию «Лола» — высшую национальную награду Германии в области кинематографа (Deutscher Filmpreis), сообщает сайт премии в пятницу, 24 марта. Это очередной рекорд, который удается побить картине, снятой Эдвардом Бергером. Он сам, кстати, номинирован на «Лолу» в категории «лучший режиссер». Ранее ни один немецкий фильм не был столь успешен.

13 марта 2023 года фильм получил четыре премии «Оскар» — в категориях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка к фильму». Также в этом году «На Западном фронте без перемен» был удостоен в Великобритании семи премий BAFTA, в частности — за режиссуру и как лучший фильм. (DW)