Филькина грамота: сепаратисты потеряли достоинство, но не наглость

На днях так называемый «МИД» марионеточного режима карабахских сепаратистов направил в международные организации филькину грамоту, громко назвав его меморандумом. Видимо новоявленный «министр иностранных дел» Давид Бабаян, некогда трусливо прятавшийся от «Байрактаров», а сейчас спрятавшийся за спиной российских миротворцев, воспрянул тщедушным душком и решил погрозить пальцем в сторону Баку.

Оказывается карабахских сепаратистов задел за живое визит президента Азербайджана Ильхама Алиева «на оккупированные территории Республики Арцах». Возмущенные этим фактом сепаратисты отмечают, что «визиты являются одним из инструментов политики по закреплению оккупации».

По мнению комического «МИД», провокационный и подстрекательский характер этих визитов и сопутствующие им заявления свидетельствуют о намерении Азербайджана сорвать возобновление переговорного процесса по всеобъемлющему урегулированию конфликта и поддерживать его в неурегулированном состоянии. Апеллируя к международному праву, карабахские сепаратисты требуют от международного сообщества строжайше осудить деструктивное и вызывающее поведение Азербайджана.

Смешно читать подобное тявканье карабахских сепаратистов. Спрятавшись от железного кулака за спинами российских миротворцев и обнаглев, карабахские сепаратисты несут откровенную чушь, да еще и апеллируют к международному праву. Ни одна страна в мире не признала их «независимость», включая Армению. Азербайджанская армия прошлой осенью в течение 44-х дней заставляла армянских горе-вояк бежать с поля боя. А теперь потеряв остатки достоинства, но не наглости, карабахские сепаратисты ещё осмеливаются предъявлять претензии к Азербайджану.

Баку дал шанс карабахским армянам вновь интегрироваться в пространство Азербайджана. Карабахские армяне являются гражданами Азербайджана, а Ильхам Алиев выбросил вопрос статуса на свалку истории. Как заявил глава Азербайджана на вчерашней пресс-конференции, нагорно-карабахский конфликт завершен.

«Статус Карабаха я уже сказал где. Чем меньше армяне будут говорить об этом, тем будет лучше для них. Не надо давать им ложных ожиданий. Тема статуса вышла из повестки дня. Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Если кто-то поднимает сегодня вопрос статуса, то будет способствовать не миру, а противостоянию. Мы четко представляем, что армяне и азербайджанцы будут жить рядом мирно. У нас нет проблем с армянами, они наши граждане. Есть длительная история совместного проживания двух народов. Но это двусторонние отношения и они должны сделать ответные шаги», — отметил Алиев, подчеркнув, что интеграция карабахских армян Карабаха – процесс неизбежный.

Вот над этим вопросом и необходимо думать остаткам сепаратистского режима, грезящим о том, что международное сообщество обратит на них свое внимание. Международное сообщество признает Карабах как составную часть Азербайджана и филькина грамота «МИД Арцаха» не изменит эту твердую позицию.