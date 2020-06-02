ФИФА: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»

ФИФА выступила с заявлением о игроках, выражающих свою позицию о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.

«ФИФА полностью понимает всю глубину чувств и переживаний, выраженных многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда.

Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст», – приводит заявление ФИФА Associated Press.

Ранее стало известно, что немецкий футбольный союз расследует жесты Санчо, Тюрама и Маккени, посвященные убийству Флойда. Санчо за демонстрацию майки с надписью «правосудие для Джорджа Флойда» получил желтую карточку. (sports.ru)