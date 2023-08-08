Автоконцерн Fiat планирует выпустить полностью электрический хетчбэк Panda. Об этом сообщает bloomberg.com со ссылкой на главу компании Оливье Франсуа.

«Новый электромобиль — модель без излишеств. Это Fiat Panda менее чем за €25 тыс. Он будет представлен в июле 2024 года и составит конкуренцию Dacia Spring от Renault», сказал топ-менеджер.

По его словам, сейчас на рынке есть большая потребность в небольших электромобилях. Кроме того, Fiat также планирует представить новое поколение модели 500 с электродвигателем. (Газета.Ру)