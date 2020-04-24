Фейки против НАТО, и не только

Министерство обороны Литвы сообщило о полученной им ложной информации о выводе войск НАТО из страны, передает портал TVNET. Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил электронное письмо якобы от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о решении вывести из Литвы войска Альянса.

«Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости — попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО», — заявил Кароблис.

Минобороны Литвы утверждает, что аналогичное сообщение, согласно предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы (LK SKD), последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев. «Распространяются ложные новости о проходящем службу в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения», — сообщает министерство.

Отмечается также, что с 1 февраля в Литве зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе Covid-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках, и, что особенно примечательно, почти две трети из них — на русском языке.

«Мы не можем допустить, чтобы этот кризис подорвал долгосрочные цели по обороне государств, поэтому подобные случаи только еще раз доказывают, что мы должны и впредь уделять должное внимание укреплению обороны, как обычным, так и кибернетическим возможностям», — добавил Кароблис.

Департамент стратегической коммуникации отмечает, что ложные сообщения касаются нескольких тем. Например, «распространение ложной информации о недопустимом поведении солдат союзников в общественных местах и ​​протестующих против этого граждан Литвы» или «антироссийская риторика НАТО».

На прошлой неделе Минобороны Литвы представило отчет, в котором основным источником дезинформации в республике назвало СМИ, контролируемые кремлевским режимом. Также в тексте говорится о том, что в балтийской республике увеличилось количество сложных кибератак, которые были более продвинутыми как с точки зрения технологических решений, так и с точки зрения контента.

Аналитики Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, которые постоянно следят за распространением дезинформации и ложной информации в электронном пространстве Литвы, только на прошлой неделе (10-17 апреля) зафиксировали 80 информационных инцидентов.

В посольстве России в балтийской республике, конечно же, предпочли как обычно сделать вид, что Кремль тут ни при чем. В дипмиссии заявили, что документ военного ведомства ничего кроме недоумения не вызывает. При этом сам отчет назвали «многословным, сумбурным и бездоказательным опусом».

Но ведь и Министерство обороны Латвии сообщило о получении той же вышеупомянутой ложной новости через электронную почту – это было пересланное письмо, якобы подписанное генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и адресованное министру обороны Литвы Раймундасу Кароблису о выводе сил НАТО, сообщает агентство LETA. В письме утверждается, что НАТО выведет солдат из Литвы в связи с кризисом Covid-19.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс счел нужным выступить по этому поводу. По его словам, НАТО подтвердило, что письмо — ложь, и повторно отметило обязательство сохранить свое присутствие в странах Балтии и Польше, где размещены многонациональные боевые группы. «Эта ложная новость свидетельствует о том, что во время кризиса Covid-19 общество должно быть особо внимательным, оценивая информацию в публичном пространстве, чтобы не поддаваться провокациям», — отметил Пабрикс.

А на прошлой неделе случилось еще одно разоблачение в Литве, связанное с интернетом. Широко используемое населением страны китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, может использоваться для шпионажа за жителями и бизнесом, заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза. По его словам, специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.

«Они были распространены и все еще широко распространены, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов», – сказал Э.Керза.

По его словам, бизнес поступил очень ответственно и изъял эти продукты из торговли, однако население продолжает их использовать, передает «Литовский Курьер».

Директор НЦКБ Ритис Райнис сказал, что исследование, которое длилось несколько месяцев, показало — в маршрутизаторах заранее были выполнены установки технических параметров поиска (DNS) с направлением услуги на находящиеся в России серверы. Это исследование, по его словам, заинтересовало ведомства ЕС.

Так на что же указывают все эти случаи? Очевидно на то, что кибермашина Путина работает в прежнем напряженном режиме и недостатка в финансировании не испытывает. И если уж продвинутым балтийским странам не всегда удается обнаружить ее происки на своей территории, то что уж говорить о нас, и вообще — об остальном постсоветском пространстве?