Фаучи: «Вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов. Об этом сообщил новостной портал Axios.

По его словам, у вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.

«К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми», — сказал Фаучи.

Инфекционист призвал не расслабляться, потому что «предстоит еще много пройти». В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации. (gazeta.ru)

| 2021-02-16T00:44:55+04:00 16 февраля 2021, 07:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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